Ajax, Feyenoord of PSV?: 'Zij zijn completer dan die andere clubs'

Khalid Sinouh zou het niets verbazen als Feyenoord er dit seizoen met de landstitel vandoor gaat. Over één ding is de voormalig voetballer in ieder geval overtuigd: De Rotterdammers hebben geen versterking meer nodig.



"Feyenoord is de enige club die niets nodig heeft. Dat is misschien wel hun 'key' naar het kampioenschap. Wat mij betreft is Feyenoord completer dan die andere clubs", zo sprak Sinouh zich uit.



Bij PSV moet er in ieder geval zeker wel wat gaan gebeuren, zo vertelde Sinouh. "Zij hebben directe versterking nodig, want op de flanken hebben ze niets. Als Luuk de Jong één ding kan, dan is het koppen. Maar dan moet hij wel vanaf de flanken de ballen krijgen", aldus de woorden van de oud-doelman aan Langs de Lijn En Omstreken.