Vermeer spreekt zich uit over basisplek bij Feyenoord

Goalie Kenneth Vermeer heeft er bijzonder lang naast gestaan bij zijn club Feyenoord met een ontzettend vervelende achillespeesblessure. In het hier en nu is de doelman echter terug, maar moet hij nog maar zien of hij weer eerste keeper wordt. Brad Jones doet het namelijk erg goed tussen de palen in de Rotterdamse Kuip.



In gesprek met het Algemeen Dagblad stelt Vermeer dat ook hij vindt dat de Australiër het prima doet. "Of ik de rest van het seizoen op de bank zit? Dat zou zomaar kunnen, maar daar wil ik helemaal niet aan denken. Het is ook niet aan mij om daar iets over te zeggen, de trainer neemt de beslissingen. Ik ben in elk geval fit. Natuurlijk stelt zo'n wedstrijdje tegen Cambuur niet heel veel voor als je kijkt naar het werk wat ik heb moeten verrichten. Maar een wedstrijd is toch anders, kijk alleen maar naar de factor concentratie. Dat is toch anders dan trainen."



In Rotterdam denkt men al naar de Coolsingel, maar Vermeer houdt een slag om de arm. "Of ik geniet van het huidige succes? Er is geen succes, het gaat goed. Successen, die vier je aan het einde van de rit, met iets tastbaars. Er is nu nog helemaal niets te vieren."