'PEC Zwolle meldt zich op laatste moment bij Juventus'

De Eredivisie-club PEC Zwolle heeft zich volgens diverse Italiaanse media op het allerlaatste moment bij Juventus gemeld om zaken te doen over Ouasim Bouy, die eerder al in het IJsseldeltastadion speelde voor de club van trainer Ron Jans. Eerder wist men nog te melden dat de Zwollenaren waren afgehaakt, maar daar is dus verandering in gekomen.



Directeur Gerard Nijkamp van PEC liet eerder nog weten: "Ik heb contact met hem gehad. Op een gegeven moment duurde het te lang en heb ik gezegd dat wij moesten doorschakelen. Daar had hij alle begrip voor." De beleidsbepaler is vlak voor het sluiten van de transfermarkt dus teruggekomen op zijn uitlatingen. Nu zullen de beide clubs echter snel moeten zijn, want het sluiten van de transfermarkt dient zich natuurlijk al weer aan.



Bouy werd dit seizoen vooralsnog uitgeleend door De Oude Dame aan de Serie A-club Palermo, maar voor dat team speelde hij nog geen wedstrijd. In het seizoen 2015-2016 was dat wel anders in Zwolle, voor PEC kwam de middenvelder totaal 26 keer in actie en scoorde hij vier doelpunten.