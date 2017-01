Arsenal voorziet fans van duidelijkheid over Benzema

De fans van het Engelse Arsenal mogen redelijk vaak dromen, maar daar blijft het dan ook bij. De Gunners werden de afgelopen dagen weer even in verband gebracht met de Franse spits Karim Benzema van het grote Real Madrid, maar coach Arsène Wenger laat nu weten dat de centrumaanvaller van De Koninklijke geen optie is in het Emirates Stadium.



De ervaren Franse oefenmeester, en dus landgenoot van Benzema, laat in de Engelse media optekenen: "Hij wordt aan ons gelinkt omdat hij Frans is en er wat speculaties zijn dat hij Madrid kan verlaten. Maar wij hebben geen reden om een aanvaller te kopen. We hebben een brede selectie en hoeven dus niet de transfermarkt op."



Arsenal beschikt reeds over spitsen als Olivier Giroud en Danny Welbeck, maar vermoedelijk gaan de Londenaren in de aankomende zomertransferperiode dan toch aan de slag met een echte topspits. Er worden verschillende namen genoemd in Londen, hoewel we Benzema dus mogen wegstrepen. Antoine Griezmann van Atlético Madrid en Alvaro Morata van datzelfde Real zijn mogelijk wel opties.