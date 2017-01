Kluivert zit plannen Ajax niet dwars: "Dat moeten ze zelf weten"

Justin Kluivert is uitstekend op de hoogte van de plannen van Ajax, maar maakt zich allesbehalve zorgen. Het zeventienjarige toptalent weet dat de kans aanwezig is dat de Amsterdammers nog een aanvaller gaan binnenhalen en zijn reactie daarop was duidelijk.



"Dat moeten ze zelf weten", klonk een strijdvaardige Kluivert in gesprek met De Telegraaf. Zorgen maakt hij zich allerminst. "Ik ben nog jong, heb alle tijd om me door te ontwikkelen en daar ben ik goed mee bezig."



De jonge aanvaller heeft overigens regelmatig contact met zijn vader Patrick. "Hij geeft me honderdduizend tips. Niet alleen over mijn spel, maar ook alles daar omheen. Als de randzaken goed zijn, komt het voetbal vanzelf", aldus de woorden van de talentvolle buitenspeler.