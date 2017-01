'Dit is wanneer El Ahmadi weer speelt voor Feyenoord'

De Eredivisie-topclub Feyenoord heeft de periode zonder zijn middenvelder Karim El Ahmadi weliswaar goed doorstaan, toch zullen de Rotterdammers blij zijn dat Marokko inmiddels uitgeschakeld is op de Afrika Cup. El Ahmadi is immers een belangrijke speler te noemen voor het team van coach Giovanni van Bronckhorst en nu komt hij terug.



Het Algemeen Dagblad weet te vertellen: "Karim El Ahmadi was gisteren alweer op weg van Gabon naar Nederland. Dat viel overigens nog niet mee. De Feyenoorder moest eerst een binnenlandse vlucht maken in Gabon, daarna naar Parijs en uiteindelijk naar Amsterdam. Maar in de Kuip weten ze zeker: zondag kan hij weer in actie komen voor de koploper. Na de uitschakeling van Marokko in de kwartfinale van de Afrika Cup tegen Egypte (0-1), wil de middenvelder van Feyenoord snel weer de jacht op de eerste landstitel van Feyenoord sinds 1999 hervatten."



De krant gaat verder: "Feyenoord kan zondag in Enschede ook gewoon beschikken over aanvaller Eljero Elia, die zondag tegen NEC nog zo'n stijve hamstring had dat hij vervangen moest worden. Maar dit ongemak is geen item meer. De enige tegenvaller voor Van Bronckhorst was dat Bart Nieuwkoop gisteren bij het tweede elftal groggy het veld moest verlaten. De rechtspoot viel zondag tegen NEC nog prima in met een assist bij de 3-0 van Nicolai Jörgensen."