'KRC Genk wilde Ajax verlossen van overbodige speler'

KRC Genk haalde Mathew Ryan terug naar België. Genk betaalt de komende maanden 500.000 euro aan loon als prijs voor de Australische doelman. Hij was echter de tweede keuze van Genk.



De Limburgers hadden graag Tim Krul aangetrokken. Hij wordt door Newcastle United uitgeleend aan Ajax, maar komt daar niet aan spelen toe. Hij bleek echter te duur voor Racing Genk, waarna de Belgen het vizier weer richtten op Ryan.



Albert Stuivenberg is tevreden met de komst van Ryan. "Na het uitvallen van Bizot moesten we absoluut nog een keeper gaan halen en we zijn heel blij dat dat Mathew Ryan is geworden. Hij heeft vandaag meegetraind en het voelde alsof hij hier al een hele tijd was, dus wat mij betreft, is hij ook meteen inzetbaar", zegt hij in Het Laatste Nieuws.

