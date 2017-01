Ajax betaalt monsterbedrag voor vleugelspits

Nog voor de huidige transferperiode communiceerde de Eredivisie-topclub Ajax dat het een goede buitenspeler naar Amsterdam wilde halen. Lang lukte dat niet, maar op de allerlaatste dag van de markt sorteert directeur spelerszaken Marc Overmars dat toch effect. De 19-jarige vleugelspits David Neres van Sao Paolo maakt een transfer naar de Amsterdam ArenA.



Op maandagavond werd er eerst nog een bod van Ajax geweigerd door de Braziliaanse werkgever van de desbetreffende flankspeler, men ging niet akkoord met vijftien miljoen euro voor honderd procent van de transferrechten van Neres. Toen Ajax dit wat aanpaste, de Amsterdammers krijgen de beschikking over tachtig procent van de rechten, draaiden de Braziliaanse onderhandelaars echter bij.



Ajax betaalt dus vijftien miljoen euro voor Neres, zo melden vrijwel alle grote Braziliaanse media. We kunnen bijna reppen van een transferrecord, maar dat blijft in handen van Miralem Sulejmani, die van sc Heerenveen naar Amsterdam vertrok voor zestien miljoen. Momenteel is Neres nog actief voor het jeugdelftal van het Braziliaanse nationale team, dat om het Zuid-Amerikaans kampioenschap onder-20 speelt. Het is onbekend wanneer Ajax precies de beschikking krijgt over zijn nieuwe speler, vermoedelijk blijft Neres eerst nog even voor Brazilië spelen.





