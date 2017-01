'PSV informeerde deze maand naar Mexicaans toptalent'

In de nacht van dinsdag op woensdag gaat de Europese transfermarkt definitief sluiten. De Nederlandse clubs zullen er alles aan gaan doen om hun selectie op de valreep te versterken met die ene speler die nou net zo belangrijk is. Er zijn echter ook genoeg spelers waarbij het in de winterse transferperiode niet gelukt is.



Voor PSV is Hirving Lozano zo'n speler. De Eindhovenaren hebben volgens De Telegraaf serieuze belangstelling getoond voor zijn diensten. Hij werd afgelopen maand als serieuze optie gezien, maar tot een overgang kwam het niet.



PSV zou contact gelegd hebben met de zaakwaarnemer van het Mexicaanse talent en wist vanaf dat moment waar het stond. De Mexicaan bleek veel te duur voor de huidige landskampioen van Nederland.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.