'Bij Ajax overbodige Krul kan terugkeren naar Engeland'

Alles wijst erop dat Tim Krul's periode bij Ajax gaat bestaan uit exact nul speelminuten in de hoofdmacht. De goalie wordt gehuurd van Newcastle United, maar krijgt alle gelegenheid om vandaag en morgen nog een nieuwe werkgever te vinden.



Daarom is hij, met het oog op de deadline van woensdagnacht 00:00 uur, niet opgenomen in de wedstrijdselectie van Jong Ajax. In eerste instantie zou Krul vanavond keepen tegen Almere City, maar na zijn vrijbrief is dat niet meer het geval. Alblas neemt zijn plek in.



Voor Ajax zou het een financiële meevaller zijn als Krul erin slaagt een andere club te vinden, omdat zij dan niet langer het salaris van de sluitpost op hoeven te hoesten. André Onana is inmiddels de vaste eerste goalie, Diederik Boer de tweede.



Update 23:27 uur

In aanloop naar de transferdeadline lonkt er een andere club voor Krul. Watford zou de sluitpost terug willen halen naar de Engelse Premier League gelet op de absentie van Costel Pantilimon, aldus Sky Sports. Het is maar de vraag of dat veel speeltijd oplevert aangezien oud-PSV'er Heurelho Gomes momenteel onomstreden is.



Ook De Telegraaf maakt melding van een aanstaande overgang naar Watford.