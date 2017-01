Henk de Jong is zeer slecht te spreken over de ontwikkeling van De Graafschap. De opvolger van clubicoon Jan Vreman begon hoopvol, maar zag zijn ploeg maandagavond ook van Jong FC Utrecht verliezen: 3-2.



De Achterhoekers schoten dramatisch uit de startblokken en dat is geen incident meer te noemen. "Het zijn allemaal slapsticks", somberde de Fries in gesprek met De Gelderlander. "Ik zit iedere wedstrijd naar de tribune te kijken of er geen belchinezen zitten. Hier valt niet tegen te voetballen."



"Centraal achterin komen we snelheid tekort, voor die positie moet echt versterking komen", aldus De Jong, die met De Graafschap achttiende staat. Zelf noemt hij dat 'onvoorstelbaar'. "Er zit zoveel angst in deze ploeg, het zit echt heel erg diep. Dat is er niet zomaar uit.”



Kort na rust stond De Graafschap zelfs 3-0 achter. Men knokte zich terug tot een marge van één, maar De Jong zag te weinig overtuiging voor een volledige ommekeer. "Het enige voordeel van deze situatie is dat het nu alleen nog maar beter kan worden."