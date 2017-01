Russen zorgen voor verwarring met claims rond Pröpper

Er is maandagavond verwarring ontstaan rond de toekomst van Davy Pröpper. De insteek van het verhaal is bekend: wel of geen miljoenentransfer naar het Russische Zenit Sint-Petersburg?



Zenit verscheen onlangs op het strijdtoneel door net als afgelopen zomer concreet naar Pröpper te informeren. Er werd zelfs een bod neergelegd bij PSV, dat 'nee' zei tegen naar verluidt veertien miljoen euro. Met bonussen zou dat transferbedrag een paar miljoen euro kunnen oplopen.



Het Eindhovens Dagblad schreef maandagavond nog dat de rust sindsdien was hersteld. Alleen bij 'gekkigheid' zou de overgang van Pröpper alsnog kunnen plaatsvinden. Vanuit Rusland klinken alleen tegenstrijdige verhalen.



Meerdere Russische mediums, waaronder FTBL, claimen dat er juist een akkoord is bereikt tussen PSV en Zenit. Het zou gaan om zo'n zestien miljoen euro met waarschijnlijk aanvullende afspraken.

