VIDEO: Spelers willen matchfixing-poging niet honoreren

Matchfixing is een serieus probleem in de hedendaagse voetballerij. Vaak zijn er spelers bij betrokken, maar bij de oefenwedstrijd tussen het Poolse Pogon Szczecin en het Roemeense Astra Giurgiu leek alleen de arbitrage in die richting te werken.



Halverwege de eerste helft bij een 0-0 stand kreeg Astra Giurgiu opeens een strafschop toegekend. Ook de Roemeense ploeg zag in dat er niets aan de hand was en faalde opzichtig. De leidsman besloot de penalty over te laten nemen, maar deze werd vervolgens naast het doel gemikt.



De scheidsrechter wilde blijkbaar per se een doelpunt voor rust zien, want even later kende hij ook de Poolse ploeg een strafschop toe zonder een serieuze aanleiding. Pogon Szczecin, dat uiteindelijk met 3-1 won, toonde zich solidair en schoot het buitenkansje eveneens opzichtig naast.



Een paar jaar geleden kreeg sc Heerenveen in een oefenduel met Standard Luik te maken met een soortgelijke arbiter. Uiteindelijk stapten de Friezen toen voortijdig van het veld af uit protest.