Vaste Heerenveen-invaller spreekt zich uit over eigen toekomst

Luciano Slagveer verscheen zondagmiddag voor de dertiende keer dit seizoen als invaller binnen de lijnen bij sc Heerenveen. Tegen FC Groningen (0-0) zou de buitenspeler zijn laatste wedstrijd afgewerkt kunnen hebben, maar daar rekent hij zelf niet op.



"Ik denk dat ik hier de rest van het seizoen gewoon blijf", zo laat Slagveer weten aan de Leeuwarder Courant. "Ondanks dat ik niet veel speel, heb ik het best wel naar mijn zin. We hebben een leuke groep. Ik wil niet met spoed weg bij Heerenveen, ik wil vooral een verstandige keuze maken. Om dat in de laatste twee dagen nog te doen, is lastig. Bovendien laat Heerenveen me niet zomaar gaan."



Slagveer heeft een aflopend contract in Friesland, maar de buitenspeler bezit een tweejarige optie in deze verbintenis. Zelf maakt de rappe aanvaller zich in ieder geval niet ongerust. "Ik zit al een jaar vooral op de bank. Maar ik heb nog steeds wel een aardig cv en de nodige ervaring in de Eredivisie. Uiteindelijk zal er altijd een leuke club zijn waar ik met mijn type spel terecht kom. Ik ben niet onrustig."