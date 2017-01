"Zijn er doodziek van, maar kunnen zo'n jongen ook niet tegenhouden"

Maandagmiddag had FC Volendam nog vertrouwen in het aanblijven van Gyliano van Velzen, maar enkele uren later maakte Roda JC Kerkrade zijn komst alsnog kenbaar. Volgens de oranjehemden was zijn vertrek niet te voorkomen.



Het contract van de 22-jarige vleugelaanvaller liep af en verlenging zou voorlopig geen optie zijn. Roda JC deed vervolgens een nieuwe aanbieding voor de oud-speler van Ajax, Manchester United en FC Utrecht en deze is geaccepteerd door de Volendammers.



"We zijn er doodziek van, maar kunnen zo'n jongen die uit zijn contract loopt en zich sportief en financieel kan verbeteren ook niet tegenhouden", reageert technisch manager Misha Salden tegenover RTV Noord-Holland. "Dit is ook ons visitekaartje. Talenten kunnen zich hier ontwikkelen en daarna de stap omhoog maken."



"Zeggen we nee dan kiezen die talenten in de toekomst niet meer voor ons", weet Salden, die niet weet of er een vervanger komt. Hoeveel Van Velzen op heeft geleverd? "Voor Volendam is het voor die vier maanden dat zijn contract nog liep goed geld."