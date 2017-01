Officieel: Club Witsel begroet opnieuw spraakmakende naam

Nemanja Gudelj maakte begin deze maand de veelbesproken overstap van Ajax naar Tianjin. In deze Chinese stad is de Serviër samen met Axel Witsel de enige 'grote naam', maar hij sprak de voorbije weken de hoop uit dat Tianjin nog een bekende buitenlander zou binnenhalen.



En dat zou nu ook gelukt zijn. Nadat Tianjin bot gevangen zou hebben bij onder meer Diego Costa, Falcao, Karim Benzema en Edinson Cavani, zou het nu toch beet hebben bij Alexandre Pato.



De 27-jarige Braziliaan leek een kleine tien jaar geleden bij AC Milan op weg om een wereldtopper te worden, maar werd geremd door blessures. Vorig seizoen maakte hij nog een weinig succesvolle passage bij Chelsea, de voorbije maanden kwam hij uit voor Villarreal. Tianjin zou hem voor 18 miljoen euro losweken, Pato zou zo'n 5,5 miljoen per jaar gaan verdienen.



Update 20:25 uur

Alexandre Pato heeft definitief ingestemd met een transfer naar het Chinese Tianjin Quanjian, de stadsgenoot. De Braziliaan verruilt het Spaanse Villarreal voor een driejarig contract in Azië.





OFFICIAL:



Tianjin Quanjian announce the signing of Alexandre Pato from Villarreal, on a 3-year contact.



Here's a photo posing with Witsel. pic.twitter.com/cxRsQuGBfH — Seleção Brasileira (@BrazilStats2) 30 januari 2017