Celina en Maatsen reageren negatief op voorstel van aanklager

FC Twente en Bersant Celina gaan niet akkoord met het schikkingsvoorstel van drie wedstrijden schorsing waarvan één voorwaardelijk. Go Ahead Eagles en Darren Maatsen hebben hetzelfde voorstel van de aanklager betaald voetbal afgewezen.



Celina werd zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (1-2 overwinning) kort na rust van het veld gestuurd. De smaakmaker van FC Twente reageerde als door een adder gebeten toen Danny Holla op zijn voet ging staan en dat resulteerde in een natrappende beweging. De middenvelder dreigt twee duels te moeten missen.



Celina gaat echter niet akkoord, zoals ook Maatsen het voorstel van de aanklager heeft afgewezen. De aanvaller van Go Ahead Eagles kreeg in de met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen AZ eveneens rood vanwege natrappen. Donderdag gaat de tuchtcommissie van de KNVB de zaken behandelen.



Jurgen Mattheij van Excelsior is wel akkoord gegaan met één duel schorsing naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Roda JC Kerkrade.