FC Twente doet zaken op transfermarkt en raakt kostenpost kwijt

FC Twente raakt verlost van de salariskosten van Shadrach Eghan. De Tukkers hebben der 22-jarige Ghanees op huurbasis ondergebracht bij het Deense Vendsyssel FF en zwaaien hem in de zomer transfervrij uit.



Eghan werd in de zomer van 2012 als een groot talent gecontracteerd door de club uit Enschede. In zijn eerste seizoen was de middenvelder direct belangrijk voor het elftal, maar mede door de komst van Hakim Ziyech raakte hij op een zijspoor. De financiële ellende in de Grolsch Veste deed de rest.



Als speler van buiten de Europese Unie is Eghan een flinke kostenpost voor FC Twente. De club kon geen nieuwe tewerkstellingsvergunning aanvragen, omdat dit de verdubbeling van zijn salaris zou betekenen. Het gevolg was dat de Afrikaan zijn salaris doorbetaald kreeg zonder enige vorm van tegenprestatie.



Eghan gaat nu dus aan de slag op het tweede niveau van Denemarken, aldus Voetbal International. Bij Vendsyssel treft hij in Ninos Gouriye nog een andere ex-speler van FC Twente.