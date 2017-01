Mourinho: 'Monsterbod uit China afgewezen'

Heel wat Chinese ploegen zwaaien dezer dagen met grote sommen geld naar allerhande spelers. Maar ook trainers ontsnappen niet aan hun oog. Zo zou José Mourinho een lucratief aanbod gekregen hebben.



De coach van Manchester United veegde naar eigen zeggen het voorstel van tafel. "Ik ben bezorgd over deze ontwikkeling. Als je met een speler praat over een nieuw contract ter waarde van 6 miljoen euro en zij bieden 30 miljoen euro, dan heb je een groot probleem", aldus Mourinho in gesprek met GQ. "Misschien kiest de speler voor de 6 miljoen, uit sportief oogpunt. Of vanuit financieel oogpunt juist voor de 30 miljoen."



"Ik heb al een monsterbod uit China afgewezen, maar ik bekritiseer niemand die ervoor kiest om het wel te doen. Het is hun keuze, hun leven. Alleen zij kunnen beslissen wat nodig is voor hun toekomst", besluit Mourinho.