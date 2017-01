'Willem II om de tafel met Juventus, Braziliaan mag vertrekken'

Met de deadline die nadert, hoopt Willem II vandaag of morgen nog snel enkele zaken te kunnen verrichten. Zo wordt er met Juventus gepraat omtrent een huurdeal.



Het gaat hierbij om Vajebah Sakor. Hij is een verdedigende middenvelder van de topclub uit Turijn en zou in Tilburg wel eens speelervaring op kunnen gaan doen, zo meldt Voetbal International.



Sakor (20) is een Liberiaan, maar beschikt ook over een Noors paspoort. Voor dat land kwam hij al in meerdere jeugdinterlands uit. Eerder werd hij al verhuurd aan het Belgische Westerlo en aan Vålerenga IF uit Noorwegen.



En ander nieuws vanuit Tilburg: Bruno Andrade lijkt nog te gaan vertrekken. De Braziliaan is momenteel in Israël om de puntjes op de spreekwoordelijke 'i' te zetten betreft een transfer naar Hapoel Kfar Saba, zo besluit VI.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.