Opmerkelijke update in soap rondom PSV en pareltje Lozano

Al enkele maanden wordt PSV gelinkt aan Hirving Lozano, maar tot een transfer kwam het telkens niet. Toch bleken de geruchten niet op gebakken lucht gebaseerd.



Afgelopen zomer hebben de Eindhovenaren namelijk wel degelijk een concrete aanbieding naar Mexico gestuurd. Diens werkgever Pachuca CF weigerde echter, zo claimt de zaakwaarnemer van Lozano in de Mexicaanse media.



Ook SL Benfica heeft volgens hem een bod gedaan. Het uiteindelijke hoogste bod zou 20 miljoen bedragen hebben, maar de kans dat deze ook van PSV is geweest lijkt nihil. Pachuca heeft verder aangegeven dat Lozano ook deze winter nog niet mag vertrekken, en de flankspeler zelf kan daarmee leven omdat zijn vrouw momenteel zeven maanden zwanger is. Ook Ajax wordt in één adem genoemd met de jonge international.