Southampton-manager Puel spreekt zich uit over ernst blessure Van Dijk

Southampton-manager Claude Puel weet nog niet precies wanneer hij weer over Virgil van Dijk kan beschikken, maar de blessure van de Nederlandse centrumverdediger lijkt enigszins mee te vallen. Volgens de Fransman staat de 25-jarige verdediger 'weken' aan de kant door zijn enkelblessure.



Er gingen geruchten rond dat Van Dijk zelfs drie maanden langs de kant zou staan, maar dat blijkt dus niet het geval. "We weten dat Virgil van Dijk een paar weken zal ontbreken in de ploeg", zei Puel maandag tijdens zijn persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Swansea City.



"Het is belangrijk om de komende weken een goede balans te vinden zonder hem. We zullen zien hoe vaak hij niet beschikbaar zal zijn", zei Puel, die de komst van een vervanger niet uitsluit. "Misschien is er aan het einde van de transferperiode nog een mogelijkheid om iemand voor deze positie te halen."