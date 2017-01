Koeman heeft nieuws voor Stekelenburg en Blind: "Moeilijk en zwaar om te accepteren"

Slecht nieuws voor Maarten Stekelenburg en bondscoach Danny Blind. Everton-manager Ronald Koeman heeft maandagmiddag immers bevestigd dat de Nederlandse doelman voorlopig geen basisplaats bij Everton hoeft te verwachten, omdat Joel Robles het prima doet.



"Het is niet eerlijk om over de nummer één of twee te praten, maar Joel doet het gewoon heel goed momenteel. Er is geen reden om daar iets in te veranderen", zei Koeman tijdens zijn persconferentie.



"Toen Maarten aan het begin van dit seizoen speelde, ging Joel de strijd aan en bleef hij niet hangen in teleurstelling. Soms moet je wat geluk hebben in het voetbal. Toen Maarten geblesseerd raakte, heeft Joel zijn kans gegrepen. Hij hield zijn doel een paar keer schoon en we wonnen de meeste wedstrijden. Dit is moeilijk en zwaar om te accepteren voor Maarten, maar dit hoort er ook bij. Hij moet wachten op een nieuwe kans. Joel is nu onze doelman."