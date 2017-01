Officieel: Ajax maakt komst van Hongaars duo wereldkundig

Ajax heeft zich definitief versterkt met twee nieuwe spelers uit Hongarije. De Amsterdammers hebben de komst van Scabolcs Schön en Olivér Horváth via de officiële kanalen bevestigd.



Schön is een aanvallende middenvelder die is opgepikt bij Budapest Honvéd Kft. De zestienjarige Hongaar is jeugdinternational, maar wacht nog op de vrijgave van de wereldvoetbalbond FIFA. Ajax doet (nog) geen uitspraak over het team waarin hij zich binnenkort voegt.



In het geval van Horváth gaat het om Ajax onder zeventien jaar. De Hongaarse linksbuiten is afkomstig van MTK Budapest Ztr. en is reeds speelgerechtigd. Hij heeft getekend tot de zomer van 2019, net zoals zijn landgenoot.