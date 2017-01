Bale en Real Madrid lopen tegen nieuwe tegenvaller aan

Gareth Bale heeft een nieuwe tegenvaller moeten slikken. De Welshman kampt al maandenlang met een enkelblessure en moest zelfs een medische keuring aan dit gewricht ondergaan.



Eind november werd Bale buitenspel gezet en men had gehoopt dat hij in februari zijn comeback zou kunnen maken. Coach Zinedine Zidane van Real Madrid meldt echter dat dit proces meer tijd vergt. "Gareth zal wat langer moeten wachten tot hij weer kan voetballen", zo laat de Fransman weten.



"Hij staat wel al weer op het trainingsveld, dat is een goed teken. Maar we doen het stap voor stap en gaan zeker niet overhaasten", aldus Zidane. Een doel qua rentree wilde de coach niet bepalen, maar volgens Spaanse media zou de Brit wellicht in de Champions League-return tegen Napoli (begin maart) weer kunnen aantreden.