Janssen eindelijk weer trefzeker: "Ik was zeer gretig"

Tottenham Hotspur heeft afgelopen zaterdag op de valreep een 4-3 overwinning geboekt ten koste van Wycombe Wanderers. De Londenaren zijn dus door in de FA Cup en dat is deels toe te schrijven aan een benutte penalty van Vincent Janssen.



"Wat een wedstrijd was dit", jubelt de oud-AZ'er op het digitale thuis van Tottenham. "Wycombe speelde een zeer goede wedstrijd en vocht voor iedere meter, terwijl wij eerst niet best speelden. Daarna maakten we het ze door onze wilskracht nog heel lastig. We hebben hard gewerkt en zijn verdiend door naar de volgende ronde."



Janssen viel vlak na rust in en kreeg de opdracht om zich in het strafschopgebied te begeven. "Omdat de bezetting voor het doel in de eerste helft niet goed was." Een velddoelpunt bleef opnieuw uit, maar de penalty was voor hem een buitenkansje om toch weer eens te scoren.



Voor de Oranje-international was de penalty een belangrijk moment. "Ik was zeer gretig, omdat ik de afgelopen weken maar weinig gespeeld heb en dat toch een kans is om jezelf te laten zien. Dat deed ik, en daar ben ik zeer blij mee."