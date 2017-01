Streppel tussen hoop en vrees: "Of we Sam kwijtraken?"

Het valt niet uit te sluiten dat Sam Larsson met een doelpuntloos gelijkspel tegen FC Groningen afscheid heeft genomen van het sc Heerenveen-publiek. De transfermarkt is nog anderhalve dag geopend en de Zweed is al genoemd aan verschillende clubs.



Op dit moment lijkt het er nog op dat de Zweedse buitenspeler in Heerenveen blijft, maar trainer Jurgen Streppel rekent zich nog niet rijk. "Of we Sam kwijtraken? Dat weet ik niet. Voor goede spelers is altijd interesse. Dus ook voor hem", zo laat de oefenmeester weten aan het Friesch Dagblad.



Larsson wilde zondag zelf geen commentaar geven, maar Streppel ging wel in op de kwestie. "Ik ken de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze club. Heerenveen is een opleidingsclub en kan niet overal 'nee' tegen zeggen, maar ik ga er vanuit dat we de selectie bij elkaar houden."