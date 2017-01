'Droomtransfer van ADO-aanvaller valt definitief in duigen'

ADO Den Haag heeft in één klap goed en slecht nieuws ontvangen. Gervane Kastaneer lijkt het seizoen af te maken in het Kyocera Stadion en kan dus een rol blijven spelen in de strijd om lijfsbehoud, maar er stroomt dus geen geld de clubkas in.



Kastaneer stond recentelijk nadrukkelijk in de belangstelling van FSV Mainz 05. Op 13 januari bereikten beide clubs zelfs een akkoord, maar de raad van commissarissen blokkeerde de overgang een aantal dagen later. Wel werd op donderdag 19 januari een tweede akkoord bereikt op bestuurlijk niveau.



ADO besloot Kastaneer desondanks op te stellen tegen PEC Zwolle (1-2 nederlaag) en dat heeft grote gevolgen. De aanvaller liep een oogblessure op en staat daardoor wekenlang buitenspel. Dat is voor FSV Mainz 05 dan weer aanleiding om een streep te zetten door zijn transfer, zo meldt Voetbal International.



Voor Kastaneer is dit een grote klap. Mainz staat namelijk bekend om een club waar spelers zich op een goed niveau kunnen doorontwikkelen.