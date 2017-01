Officieel: Actief Roda JC haalt middenvelder terug naar de Eredivisie

Roda JC Kerkrade heeft opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. Mohamed El Makrini is per direct overgestapt naar de Limburgse eredivisionist.



Ton Caanen toont zich als technisch directeur van Roda JC zeer content. "Mohamed stond al enige tijd op ons lijstje", laat de bestuurder weten op de clubwebsite. "Hij is basisspeler bij Odense BK en we zijn verheugd dat hij desondanks de overstap naar ons maakt. Hij kent het Nederlandse voetbal en heeft ervaring in de Eredivisie."



El Makrini tekent in Kerkrade een contract voor tweeënhalf seizoen. De geboren Utrechter debuteerde in het betaald voetbal namens FC Den Bosch, waar hij tot medio 2011 actief was. In de daaropvolgende periode kwam de middenvelder uit voor SC Cambuur alvorens hij overstapte naar Odense BK in Denemarken.