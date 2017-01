Isimat gaat uitgebreid in op zijn huidige situatie bij PSV

Nicolas Isimat-Mirin begon het seizoen als basisspeler van PSV, maar is inmiddels naar de bank verwezen door trainer Phillip Cocu. De Fransman viel in de eerste seizoenshelft behoorlijk tegen en dus krijgt de Duitser Daniel Schwaab nu de voorkeur naast Hector Moreno. Laatstgenoemde was afgelopen weekend geschorst en dus mocht Isimat weer eens opdraven.



"Ik ben blij dat ik mijn kwaliteiten weer kan laten zien, zegt de publiekslieveling tegen De Telegraaf. "Ik moet leren dat je niet vijf minuten kunt verslappen in een wedstrijd en dat je altijd voor de volle honderd procent scherp en geconcentreerd moet zijn. Tot de laatste minuut van de wedstrijd. Ik zou ook meer moeten praten in het veld, waardoor ik meer leider kan zijn. Dan zou ik meer verantwoordelijkheid krijgen in het team."



Isimat beseft dat Schwaab waarschijnlijk wel in de basis blijft staan. "Ik ben vooral blij dat ik dit seizoen al zoveel heb kunnen spelen. Ik ben gelukkig dat ik hier mag zijn en geef alles voor de club. Natuurlijk wil je altijd spelen, maar ook als ik terug naar de bank zou gaan, blijf ik positief. Zo is mijn karakter. In mijn hoofd ben ik altijd heel professioneel."