Ajax-trainer Bosz heeft nieuws voor bankzitters Tete en Riedewald

Ajax won zondagmiddag met 3-0 van ADO Den Haag, maar trainer Peter Bosz had graag nog wat meer treffers gezien. De Amsterdammers waren regelmatig dicht bij, maar hadden het vizier niet altijd op scherp.



In de slotfase bracht Bosz met Donny van de Beek en Mateo Cassierra twee frisse, aanvallende krachten in. De oefenmeester wilde duidelijk aan het doelsaldo werken. De derde wissel gebruikte hij niet, waar veel Ajax-supporters toch hoopten een Kenny Tete of Jairo Riedewald aan het werk te zien.



"We wilden graag meer doelpunten maken, dus was het logischer een aanvallende middenvelder en een spits te brengen. Ik had nog een over, maar ik vind dat een wissel effectief moet zijn. Jairo en Kenny trainen goed, die gaan echt hun minuten nog wel maken", zei Bosz tegen Ajax Life.