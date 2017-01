ADO en Go Ahead werken aan ruildeal met bankzitters

ADO Den Haag en Go Ahead Eagles werken aan een spelersruil met gesloten beurzen. In de deal vertrekt Randy Wolters (26) naar ADO Den Haag en bewandelt Ludcinio Marengo (25) de omgekeerde weg. Dat meldt Voetbal International maandagochtend.



Beide clubs hopen de deal maandag nog af te ronden. "Het klopt dat die gesprekken gaande zijn", zegt Hakim Slimani, zaakwaarnemer van Marengo, tegen VI. "Het zou voor alle partijen een goede oplossing zijn. Ludcinio komt bij ADO niet in het stuk voor en Wolters speelt niet bij Go Ahead."



Wolters was in de eerste seizoenshelft in Deventer lange tijd wel nog zeker van een basisplaats, maar sinds de winterstop zit hij voornamelijk op de bank. Marengo is bij ADO ook geen zekerheidje.