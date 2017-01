"Bazoer en El Ghazi voorbeelden van hoe het gaat worden"

Er zijn best veel Ajacieden die de houding van middenvelder Riechedly Bazoer laken. Men vindt dat hij had moeten strijden voor zijn plek en is van mening dat de jongeling voor de makkelijke uitweg heeft gekozen. Jordi Cruijff is het daar pertinent mee oneens, hij begrijpt spelers als Bazoer en ook Anwar El Ghazi wel.



In gesprek met De Telegraaf vertelt Cruijff over Bazoer: "Net als Klaassen stond hij vast in het eerste en haalde daarna het Nederlands elftal. Daarna stokte het. Hij kwam op de bank terecht, de ploeg begon te draaien en er was voor de trainer geen directe aanleiding om te wisselen. Allereerst zit hij dan vol onbegrip. Dan komt er een Duitse topclub langs en is er de kans om bij Wolfsburg in een van de sterkste competities van Europa te voetballen. De keuze is dan niet moeilijk. Helemaal niet als je er ook financieel flink op vooruit gaat."



Hij gaat verder door te stellen dat jonge voetballers tegenwoordig heel goed weten wat er allemaal te koop is. "Daarom is het makkelijk praten over de houding van Bazoer en El Ghazi. Ze zijn voorbeelden van hoe het steeds meer gaat worden. Voetballers kiezen voor hun carrière en het geld."