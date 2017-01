Doelpuntloze Younes schrikt van bizar Ajax-lijstje

De Eredivisie-topclub Ajax leidt in de regel toch bijzonder veel aanvallers op. De laatste jaren is er echter een schrikbarende trend zichtbaar: de vleugelspitsen van de Amsterdammers komen snel, krijgen vervolgens een flinke terugslag en verdwijnen redelijk anoniem. Dat wil de Duitse flankspeler Amin Younes doorbreken.



De Duitser heeft dit seizoen nog geen enkel doelpunt in competitieverband gemaakt voor zijn club en vertelt aan de Volkskrant: "We spelen nu anders. Vorig seizoen werd ik telkens gezocht. Nu hebben we meer wapens. Hebben we een middenvelder als Ziyech die schiet. Het is goed dat hij dat doet, hoor. Hij heeft een goed schot." Als Younes geconfronteerd wordt met een lijst namen die het niet wisten te bolwerken in de ArenA, schrikt hij. Sulejmani, Ebecilio, Fischer, Babel, Bojan, Kishna, El Ghazi en Sana 'mislukten' stuk voor stuk. "Ik blijf positief. De grootste spelers hebben zo'n periode gehad. De doelpunten gaan weer komen."



Het jonge talent Justin Kluivert doet het momenteel juist wel heel erg goed. De piepjonge vleugelspeler kan rekenen op tips van zijn vader Patrick. "Goede voeding, genoeg rust, de juiste vrienden; daar is mijn vader heel erg streng op. Daar luister je dan naar. Logisch. De grote clubs waar hij heeft gespeeld, dat wil ik ook. Laat ik eerst proberen hier belangrijk te zijn."