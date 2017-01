Jörgensen: "Ik heb al sorry gezegd tegen Bilal"

Waar het na de winterstop misschien wat minder gaat met prestaties van Ajacied Kasper Dolberg, is er een andere Deen in de Eredivisie die wél gewoon doorgaat met scoren. Nicolai Jörgensen maakte ook tegen NEC twee treffers, al had hij een daarvan best aan Bilal Basaçikoglu kunnen laten. En daar voelt de centrumaanvaller zich wat schuldig over.



In gesprek met De Telegraaf zegt hij in ieder geval: "Ik maak het wel goed met Bilal. Ik heb al sorry gezegd. Maar daarvoor ben je spits, elke goal pak je mee." Bilal kopte de bal over de keeper van de Nijmegenaren, maar Jörgensen besloot het leer het laatste zetje te geven. "Better safe than sorry."



Jörgensen geeft aan dat hij heel erg op de cijfertjes zit: zijn statistieken móéten goed zijn. "Na de winterstop wilde ik het meteen al goedmaken voor mijzelf. In de eerste wedstrijd tegen Roda JC had ik al moeten scoren. Dat verweet ik mijzelf daar ook. Een spits gaat soms te veel nadenken en misschien deed ik dat ook eventjes. Heerlijk om er dan weer twee in het net te prikken. Ze gaan niet de boeken in als de mooiste goals in mijn loopbaan, maar in deze fase van het seizoen interesseert dat me niet."