Dit is waarom Dijks alsnog bij Ajax vertrekt

Vleugelverdediger Mitchell Dijks bracht onlangs al een bezoek aan het trainingscomplex van de Engelse club Norwich City, die er met Ajax wel uit was over de transfersom: vier miljoen euro. Vervolgens besloot de back voor de transfer te gaan liggen, maar nu vertrekt hij dan toch naar de Championship, op huurbasis.



De zaakwaarnemer van de Ajacied Dick van Burik geeft in gesprek met De Telegraaf tekst en uitleg. "Norwich City liet niet los. De trainer Alex Neil wilde hem koste wat kost hebben en trok Mitchell uiteindelijk over de streep." Aanvankelijk wist Dijks niet helemaal zeker of hij wel de overstap wilde maken, omdat hij volgend seizoen niet op het tweede niveau wil spelen. "Nu gaat hij er alles aan doen om met Norwich te promoveren. En als dat lukt, kan de club hem alsnog kopen."



De spelersmakelaar sluit af: "Het is voor Mitchell belangrijk dat hij speelminuten gaat maken. En bij Norwich City krijgt hij die kans." Bij Ajax was Dijks natuurlijk wisselspeler achter de 'gelegenheidsback' Daley Sinkgraven. Het blijft echter opmerkelijk dat Ajax de stand-in zo makkelijk van de hand doet. Wat als Sinkgraven bijvoorbeeld geblesseerd raakt?