Ajacied Klaassen heeft oproep voor Overmars

Nog maar even en dan is de transfermarkt weer gesloten. Dat betekent dat directeur spelerszaken Marc Overmars wel heel erg snel moet zijn als hij nog een nieuwe vleugelspits naar Ajax wil halen. Aanvoerder Davy Klaassen van de Amsterdammers vindt wel dat er iemand bij moet komen, ondanks de aanwezigheid van Justin Kluivert.



In gesprek met De Telegraaf zegt de middenvelder: "Ik denk dat het wel verstandig is dat er een aanvaller bij komt, ja. Nu staat Justin in de basis en hij doet het de laatste weken hartstikke goed. Maar ook hij gaat een mindere periode krijgen. En dan moet je zo’n jongen ook een beetje in bescherming kunnen nemen." Desondanks vindt Klaassen dat Ajax niet moet kopen om het kopen. "Je moet kwaliteit kopen en niet zo maar iemand, omdat je dan een extra speler hebt. Ook niet vanwege de Europa League. Dan lossen we het wel met onze eigen spelers op."



De eerdergenoemde Kluivert staat er goed op bij het publiek in de Amsterdam ArenA en dat is ook bij de captain van Ajax het geval, maar die laatste plaatst wel een kanttekening. "Hij speelde de eerste helft fantastisch. Hij maakte volop acties, is hartstikke snel, wendbaar en lichtvoetig. En hij heeft een goede trap. Ik geniet ervan als ik hem bezig zie. Dat zijn vader hier heeft gespeeld, speelt bij de fans heel erg mee. Dat voel je. Hij is een lekker spelertje, heerlijk. Maar ook bij hem komen er op een gegeven moment verwachtingen."