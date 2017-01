Hake baalt van 'domme' Celina: "Hij moet zich niet uit de tent laten lokken"

FC Twente verliet Zwolle zondagmiddag met drie punten, maar dat had zomaar heel anders af kunnen lopen voor de Tukkers. Dat beseft ook trainer René Hake.



"Het begin was van onze kant prima, we komen ook snel op 0-1. Daarmee is alles wat goed ging ook wel gezegd. We moesten sneller druk zetten, ook aan de bal. Dat deden we niet en dan geef je PEC de gelegenheid om in de duels te komen. Zwolle wint dan die duels en dat ligt aan ons. De manier waarop wij spelen is gewoon niet goed. Bij de 1-1 stand was het overleven, we kwamen er af en toe met een gelukje nog uit", vertelt de 45-jarige oefenmeester aan FOX Sports.



Assaidi maakte uiteindelijk de winnende treffer voor de uitploeg, maar het had niet veel gescheeld of hij was al gewisseld. "Als je met tien man komt te staan, dan heb je loopvermogen nodig. Het punt waarop ik hem wilde wisselen, was nabij. Dat heb ik gelukkig nog niet gedaan", aldus Hake, die niet te spreken was over het gedrag van Bersant Celina. De huurling moest met rood van het veld vanwege natrappen. "Hij laat zich uitlokken. Danny Holla ging volgens mij op zijn tenen staan, maar Celina maakt een voetbeweging en geeft de scheidsrechter de kans om rood te geven. Dat is dom, hij moet zich niet uit de tent laten lokken."