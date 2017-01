Napoli doet slechte zaken in strijd om titel in Serie A, Mertens trefzeker

Napoli heeft zondagavond slechte zaken gedaan in de strijd om de titel in de Serie A. De ploeg van Dries Mertens speelde in eigen huis met 1-1 gelijk tegen laagvlieger Palermo. Het gat met koploper Juventus is door het puntenverlies zes punten.



De thuisploeg kwam na zes minuten al op achterstand tegen de nummer negentien van de Italiaanse competitie door een doelpunt van Ilija Nestorovski. Oud-PSV'er Dries Mertens wist nog wel de stand gelijk te trekken, maar daar bleef het bij voor Napoli.



Scoreverloop:



0-1 (6') Ilija Nestorovski

1-1 (66') Dries Mertens



Bijzonderheden: Edoardo Goldaniga (Palermo) ontving in de 90e minuut een rode kaart.