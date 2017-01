Real Madrid wint mede dankzij Ronaldo wel en loopt uit op Barcelona en Sevilla

Real Madrid heeft zondagavond hele goede zaken gedaan door in eigen huis met 2-0 te winnen van Real Sociedad. De Madrilenen profiteerden hiermee van het gelijkspel van FC Barcelona tegen Betis en de nederlaag van Sevilla tegen Espanyol.



De Koninklijke kwam in de 38e minuut op voorsprong door een doelpunt van Mateo Kovacic. Cristiano Ronaldo verdubbelde vlak na rust de score en dat was tevens de genadeklap voor de bezoekers.



Scoreverloop:



1-0 (38') Mateo Kovacic

2-0 (51') Cristiano Ronaldo

3-0 (83') Alvaro Morata



Bijzonderheden: Inigo Martinez (Real Sociedad) ontving in de 74e minuut zijn tweede gele kaart.