Heerenveen-verdediger vol vertrouwen: "Misschien belletje plegen met bondscoach"

SC Heerenveen speelde zondagmiddag in eigen huis met 0-0 gelijk tegen FC Groningen. Verdediger Lucas Bijker werd na afloop van de Derby van het Noorden in het Abe Lenstra Stadion uitgeroepen tot Man of the Match.



"We hebben genoeg kansen gehad in de eerste helft, het is missschien wel tekenend dat ik de gevaarlijkste speler ben", vertelt de 23-jarige voetballer aan de NOS. "We hebben van alles geprobeerd. Door de midden, vanaf de zijkanten echt alles. De bal viel dit keer niet goed."



"Wij waren vandaag wel beter, maar echt honderd procent kansen hebben we weinig gehad", aldus Bijker. "Ik had vandaag veel vrijheid en kon veel mee naar voren. Dat is voor mij lekker voetballen. Het ging aardig, maar helaas heb ik niet beslissend kunnen zijn. Dat is zonde. Het kunnen mijn roots zijn die naar boven komen. Misschien moeten we een belletje plegen met de bondscoach", lacht de oud-speler van SC Cambuur.