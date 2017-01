Veltman verklapt: "Er wordt zeker nog wel een buitenspeler aangetrokken"

Justin Kluivert maakte zondagmiddag zijn basisdebuut bij Ajax in het competitieduel tegen ADO Den Haag. Verdediger Joël Veltman heeft erg genoten van zijn jonge teamgenoot, zo laat hij weten aan Voetbal International.



"Ja. Er stond twee man voor hem in het begin, hij gluipt er gewoon langs", vertelt de 25-jarige voetballer. "Soms sta ik tegenover hem op de training. Hij is lastig, beweeglijk, snel. Hij durft ook z'n acties te maken. Tuurlijk gaat dat een keer fout, maar twee keer lukt het hem ook heerlijk."



De Amsterdammers zien Anwar El Ghazi volgende week waarschijnlijk naar Lille vertrekken en dus is versterking in de voorhoede geen overbodige luxe. "Ja, maar we kunnen allemaal zien dat er nog van alles wordt aangetrokken", aldus Veltman. "Of, van alles wil ik niet zeggen. Maar er wordt zeker nog wel een buitenspeler aangetrokken. Als je ook nog Europees gaat spelen, dan wordt het wel dunnetjes ja."