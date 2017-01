NEC-doelman: "Ze bleven maar komen, ik leek op een schietschijf"

NEC Nijmegen ging zondagavond in de Kuip met maar liefst 0-4 onderuit. Doelman Joris Delle was onder de indruk van de aanvalskracht van de Rotterdammers, zo liet hij na afloop van het duel weten aan De Gelderlander.



"Ze bleven maar komen, het was aanval na aanval", vertelt de 26-jarige goalie. "Ik heb geen idee hoe vaak ze op doel hebben geschoten, maar ik leek inderdaad op een schietschijf."



De bezoekers hielden het lange tijd op een marge van slechts twee, maar in de slotfase liep Feyenoord nog uit tot vier. "We hadden het op twee tegendoelpunten moeten houden. Daarin moeten we meer solide worden", aldus Delle.