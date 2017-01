Feyenoorders introduceren nieuwe manier van juichen: "Gewoon een beetje lachen"

Eljero Elia en Steven Berghuis introduceerden zondagmiddag een nieuwe manier van juichen op de Nederlandse velden. De Feyenoorders deden de 'Salt Bae'. Steven Berghuis licht tegenover Metro de manier van juichen toe.



"Eljero en ik spraken voor de wedstrijd met elkaar en toen maakten we de afspraak dat we op deze manier zouden juichen", vertelt de 25-jarige voetballer. "Salt Bae is een hype op internet, vandaar. Verder is het niet heel belangrijk hoor, gewoon een beetje lachen."



De Salt Bae werd door chefkok Nusret Gokce op de sociale media gegooid. Routinier Dirk Kuyt kent hem nog uit zijn tijd in Turkije. "In Istanbul heeft hij een heel goed restaurant, waar ik vaak heb gegeten. Nu heeft hij naam gemaakt via social media en doen veel voetballers hem na", aldus Kuyt.