Feyenoord oogst lof: "Absoluut een kampioenswaardige wedstrijd"

Feyenoord was zondagmiddag in eigen huis met 4-0 te sterk voor NEC Nijmegen. De Rotterdammers maakten een sterke indruk tegen de Nijmegenaren. Voetbal International-journalist Iwan van Duren was bij VI Radio dan ook vol lof.



"Het was absoluut een kampioenswaardige wedstrijd", vertelt de journalist. "Het was de reactie waar ze het over hadden. Je loopt toch weer een doelpuntje uit op Ajax. Het zag er goed uit."



Bij de thuisploeg was aanvaller Eljero Elia de grote uitblinker. "Hij maakte opnieuw het verschil, maar het belangrijkste zijn de goals van Jorgensen. De doelpuntendroogte gaat toch in de kop zitten van zo'n spits. De goals zijn heel goed voor zijn zelfvertrouwen", aldus Van Duren.