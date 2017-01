Vilhena 'gooide alles eruit': "Daar kwam veel emotie bij kijken"

Tonny Vilhena moest donderdagavond vanwege een schorsing toekijken hoe zijn ploeg het in de kwartfinale van de KNVB Beker opnam tegen Vitesse. De middenvelder benutte zijn vrije midweek door in de media zijn verhaal te doen over de zware periode die hij achter de rug heeft.



"Ik heb er alles uit gegooid, daar kwam veel emotie bij kijken. Het luchtte wel op", vertelt de 22-jarige voetballer aan FOX Sports. De middenvelder was zondagmiddag tegen NEC Nijmegen meteen weer van grote waarde. "Of ik goed speelde. Dat weet ik niet. Ik vond dat het wel lekker ging vandaag. Ik probeer altijd 100% te geven."



De Rotterdammers missen nu enkel nog Karim el Ahmadi die met Marokko deelneemt aan de Afrika Cup. "Ik heb dagelijks contact met Karim. Voor hem is het mooi om ver te komen op de Afrika Cup, misschien wel zijn laatste. Het is mooi als hij ver kan komen. Ik ga vanavond met Bilal rustig op de bank kijken naar Karim", aldus Vilhena.