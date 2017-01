Streppel waarschuwt: "Niet denken dat we met hem een wonderkind binnen hebben gehaald"

Martin Ödegaard startte zondagmiddag tegen FC Groningen voor de tweede keer in de basis bij sc Heerenveen. De Noorse voetballer werd na 70 minuten voetballen voortijdig naar de kant gehaald. Trainer Jurgen Streppel na afloop van het duel de verwachtingen rondom de huurling van Real Madrid.



"Je moet niet denken dat we met hem een wonderkind binnen hebben gehaald. Hij speelde oke. Bij vlagen prima. Hij moet nog wel wat wennen aan zijn teamgenoten. Hij heeft nog wel wat tijd nodig. Maar dat riep ik een paar weken geleden ook, toen hij hier kwam", vertelt de 47-jarige oefenmeester aan Omrop Fryslan.



"Hij is jong. Krijgt alle kansen om ook fouten te maken. We gaan nog wel plezier aan hem beleven. Hij is een goede speler. Maar niemand kan het alleen", aldus Streppel.