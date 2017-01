Bosz reageert op felle uithaal van Gudelj

Eerder deze week haalde de vertrokken Nemanja Gudelj (Tianjin Teda) flink uit naar trainer Peter Bosz, in De Telegraaf. De Serviër claimde onder meer dat de coach 'niet altijd de waarheid sprak'.



Bosz reageert nu op die aantijging. "Wij hebben exact verteld hoe het zit en daar was hij bij. Ik heb het gesprek met Hennie Spijkerman en hem samen gevoerd. Daar kan dus geen twijfel over zijn. Hij heeft niet gezegd dat hij niet op de bank wil zitten, maar hij heeft gezegd dat hij het mentaal niet kan opbrengen om op de bank te zitten."



"Hij heeft het ook letterlijk gezegd dat als we hem in de basis willen opstellen dat moeten doen en dat hij het anders niet kan opbrengen. Dat is niet eerlijk naar de andere spelers. Ik lieg daar niet om, dit is de waarheid", aldus een duidelijke Bosz over Gudelj.