Imponerende Kluivert erkent: "Dat doet wel iets met je.."

Aangezien El Ghazi en Traoré ontbraken, mocht Justin Kluivert vandaag zijn basisdebuut maken voor Ajax. De jongeling deed het prima tegen ADO Den Haag (3-0 zege).



"Het voelt heel fijn. Als kleine jongen kom ik hier al en zie je grote spelers hier spelen. En nu stond ik er zelf en dat is een hele bijzondere en mooie ervaring. Ik geniet er echt heel erg veel van", vertelt Kluivert na afloop van het duel voor de camera van FOX Sports.



Doordat El Ghazi in Frankrijk is gearriveerd, is de kans op een basisplekkie voor Kluivert veel groter geworden. "Ik hoopte het natuurlijk wel. Je moet er in ieder geval wel rekening mee houden. Als de trainer je nodig hebt, dan moet je klaar staan. Het is heel erg leuk dat hij zoveel vertrouwen in mij heeft en me vanaf het begin direct rechtsbuiten zet."



"De eerste drie acties lukten direct, waardoor je meteen lekker in de wedstrijd zit. Dat is belangrijk voor een buitenspeler. Ik begon goed en heb voor het eerst een hele lekkere wedstrijd gespeeld. Je focust je natuurlijk op de wedstrijd, maar op de achtergrond hoor je het publiek wel je naam scanderen. Heel mooi. Ook na de wedstrijd hoorde ik de supporters mijn naam scanderen en dat doet wel wat met je", erkent Kluivert tot slot.