Vier versterkingen op komst bij armetierig ADO: "Dan gaat het niveau gelijk omhoog"

ADO Den Haag verloor vandaag kansloos met 3-0 bij Ajax. De club uit de Hofstad wacht nog een zware strijd tegen degradatie, zo weet ook gelegenheidsspits Ruben Schaken.



Daarom heeft ADO momenteel Guyon Fernandez, Jan Wuytens, Donny Gorter en Abel Tamata op proef. Mogelijk gaan zij voor een schappelijk contractje bij ADO aan de slag. "In deze fase heb je ervaring en meer strijd nodig", reageert Schaken in gesprek met Omroep West.



"Het zou mooi zijn als we ze allemaal binnen kunnen hengelen, maar ik weet niet hoe moeilijk dat is. Het is wel een kwaliteitsinjectie. Het niveau gaat gelijk omhoog", vertelt Schaken, die (in tegenstelling tot trainer Petrovic) denkt dat het kwartet een directe versterking kan worden.



"Ik ken de resultaten van de hartslagmeters niet, maar die jongens kunnen zeker wel mee met het niveau. Misschien is negentig minuten iets teveel van het goede, maar we hebben gewoon spelers nodig."